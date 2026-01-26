NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der First Community Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 41,86 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in First Community Bancorp-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,889 First Community Bancorp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.01.2026 auf 34,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 814,02 USD wert. Damit wäre die Investition 18,60 Prozent weniger wert.

First Community Bancorp war somit zuletzt am Markt 625,61 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

