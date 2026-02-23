NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel wäre eine First Community Bancorp-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert

Am 23.02.2025 wurde die First Community Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das First Community Bancorp-Papier letztlich bei 40,22 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 248,633 First Community Bancorp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.02.2026 auf 40,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 069,62 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,70 Prozent zugenommen.

Am Markt war First Community Bancorp jüngst 744,78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at