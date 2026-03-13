First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

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First Financial Bancorp-Investmentbeispiel 13.03.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in First Financial Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem First Financial Bancorp-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die First Financial Bancorp-Aktie letztlich bei 26,40 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 37,879 Anteile im Depot. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Aktien wären am 12.03.2026 1 023,86 USD wert, da der Schlussstand 27,03 USD betrug. Mit einer Performance von +2,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 2,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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