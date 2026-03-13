First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|First Financial Bancorp-Investmentbeispiel
|
13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem First Financial Bancorp-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die First Financial Bancorp-Aktie letztlich bei 26,40 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 37,879 Anteile im Depot. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Aktien wären am 12.03.2026 1 023,86 USD wert, da der Schlussstand 27,03 USD betrug. Mit einer Performance von +2,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 2,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Financial Bancorp.
Analysen zu First Financial Bancorp.
Aktien in diesem Artikel
|First Financial Bancorp.
|26,92
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.