NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in First Financial Bancorp eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der First Financial Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren First Financial Bancorp-Anteile 15,05 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 664,452 First Financial Bancorp-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 594,68 USD, da sich der Wert einer First Financial Bancorp-Aktie am 07.09.2023 auf 20,46 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,95 Prozent.

Zuletzt verbuchte First Financial Bancorp einen Börsenwert von 1,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at