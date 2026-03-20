First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

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Lohnende First Financial Bancorp-Investition? 20.03.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in First Financial Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der First Financial Bancorp-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18,36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 544,662 First Financial Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers auf 26,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 553,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,53 Prozent vermehrt.

Alle First Financial Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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