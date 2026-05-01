NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das First Financial Bancorp-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 20,42 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 489,716 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 828,60 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Papiers am 30.04.2026 auf 30,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,29 Prozent zugenommen.

Am Markt war First Financial Bancorp jüngst 3,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at