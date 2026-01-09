First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

Langfristige Anlage 09.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen First Financial Bancorp-Investment verdienen können.

Am 09.01.2023 wurde die First Financial Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der First Financial Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 24,73 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 40,437 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 054,99 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 08.01.2026 auf 26,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,50 Prozent angewachsen.

Alle First Financial Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

