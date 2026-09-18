First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|Lukrativer First Financial Bancorp-Einstieg?
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18.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Am 18.09.2023 wurden First Financial Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 19,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das First Financial Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 50,176 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 611,39 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 17.09.2026 auf 32,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,14 Prozent erhöht.
First Financial Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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