First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|Lohnender First Financial Bancorp-Einstieg?
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31.07.2026 16:08:22
NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem First Financial Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das First Financial Bancorp-Papier 22,50 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,444 First Financial Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (33,79 USD), wäre das Investment nun 150,18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,18 Prozent zugenommen.
Der First Financial Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3,53 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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