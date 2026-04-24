NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen First Financial Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das First Financial Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,00 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,667 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 244,17 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Papiers am 23.04.2026 auf 29,86 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,42 Prozent zugenommen.

Am Markt war First Financial Bancorp jüngst 3,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at