First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|First Financial Bancorp-Anlage im Blick
|
12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Financial Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die First Financial Bancorp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,90 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 502,513 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.06.2026 auf 31,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 969,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,70 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 3,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!