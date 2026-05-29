NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Financial Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in First Financial Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

First Financial Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die First Financial Bancorp-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,086 First Financial Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des First Financial Bancorp-Papiers auf 30,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,87 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte First Financial Bancorp einen Börsenwert von 3,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at