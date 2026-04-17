NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die First Financial Bancorp-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,93 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,283 First Financial Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,88 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Papiers am 16.04.2026 auf 28,94 USD belief. Damit wäre die Investition 52,88 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für First Financial Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 3,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at