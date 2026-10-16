NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden First Financial Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,78 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 505,561 First Financial Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 31,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 879,68 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 15 879,68 USD entspricht einer Performance von +58,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete First Financial Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at