NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen First Financial Bancorp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem First Financial Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,49 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,231 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 224,01 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 08.10.2026 auf 31,20 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,40 Prozent zugenommen.

First Financial Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at