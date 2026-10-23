NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in First Financial Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das First Financial Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 24,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,062 First Financial Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 32,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 31,88 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at