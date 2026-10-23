First Financial Bancorp. Aktie
WKN: 919105 / ISIN: US3202091092
|First Financial Bancorp-Anlage unter der Lupe
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Financial Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das First Financial Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 24,62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,062 First Financial Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 32,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 31,88 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 3,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Financial Bancorp.
Analysen zu First Financial Bancorp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|First Financial Bancorp.
|32,64
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.