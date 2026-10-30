NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in First Financial Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit First Financial Bancorp-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21,35 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Financial Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 46,838 First Financial Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 1 535,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,78 USD belief. Mit einer Performance von +53,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete First Financial Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at