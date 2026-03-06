NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden First Financial Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,03 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,161 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,48 USD, da sich der Wert einer First Financial Bancorp-Aktie am 05.03.2026 auf 27,75 USD belief. Mit einer Performance von +15,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für First Financial Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 2,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at