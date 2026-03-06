First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler First Financial Bancorp-Einstieg? 06.03.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren First Financial Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden First Financial Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24,03 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,161 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,48 USD, da sich der Wert einer First Financial Bancorp-Aktie am 05.03.2026 auf 27,75 USD belief. Mit einer Performance von +15,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für First Financial Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 2,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Financial Bancorp.

mehr Nachrichten