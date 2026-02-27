NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Financial Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die First Financial Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die First Financial Bancorp-Aktie an diesem Tag 27,03 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die First Financial Bancorp-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 369,959 First Financial Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der First Financial Bancorp-Aktie auf 29,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 876,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,77 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp belief sich zuletzt auf 3,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

