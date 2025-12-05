First Financial Bancorp. Aktie

First Financial Bancorp. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919105 / ISIN: US3202091092

Performance unter der Lupe 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein First Financial Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in First Financial Bancorp-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die First Financial Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der First Financial Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 28,92 USD. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,458 First Financial Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,25 USD wert. Mit einer Performance von -10,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von First Financial Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

First Financial Bancorp. 25,76 -0,19% First Financial Bancorp.

