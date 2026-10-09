NASDAQ Composite Index-Wert Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Fiserv-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Fiserv-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 114,36 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,874 Fiserv-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 40,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,94 USD belief. Mit einer Performance von -59,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Fiserv einen Börsenwert von 24,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at