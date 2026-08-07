Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

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Fiserv-Investition 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Fiserv eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fiserv-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fiserv-Aktie bei 132,70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Fiserv-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,754 Fiserv-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 40,78 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Anteils am 06.08.2026 auf 54,11 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 59,22 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Fiserv belief sich zuletzt auf 28,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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