Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Investmentbeispiel
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30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fiserv-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Fiserv-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fiserv-Anteile bei 65,19 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Fiserv-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,534 Fiserv-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 48,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,37 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 25,63 Prozent.
Fiserv wurde am Markt mit 25,71 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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