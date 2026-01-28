Flushing Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Flushing Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flushing Financial von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde das Flushing Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 18,37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,444 Flushing Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 84,70 USD, da sich der Wert eines Flushing Financial-Anteils am 27.01.2026 auf 15,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Flushing Financial bezifferte sich zuletzt auf 522,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
