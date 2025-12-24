Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Profitabler Flushing Financial-Einstieg?
|
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Flushing Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flushing Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Flushing Financial-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,50 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hat, hat nun 689,655 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 765,52 USD, da sich der Wert eines Flushing Financial-Papiers am 23.12.2025 auf 17,06 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 17,66 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Flushing Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 581,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
