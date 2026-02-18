NASDAQ Composite Index-Wert Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flushing Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Flushing Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Flushing Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Flushing Financial-Anteile an diesem Tag 15,07 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Flushing Financial-Aktie investierten, hätten nun 6,636 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.02.2026 111,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,84 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,75 Prozent erhöht.

Alle Flushing Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 562,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at