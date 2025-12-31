NASDAQ Composite Index-Wert Flushing Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flushing Financial von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Flushing Financial gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Flushing Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Flushing Financial-Anteile bei 19,38 USD. Bei einem Flushing Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,160 Flushing Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,36 USD, da sich der Wert eines Flushing Financial-Papiers am 30.12.2025 auf 15,38 USD belief. Damit wäre die Investition 20,64 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Flushing Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 570,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at