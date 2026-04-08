Flushing Financial Aktie
WKN: 898266 / ISIN: US3438731057
|Investmentbeispiel
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flushing Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 08.04.2016 wurden Flushing Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Flushing Financial-Aktie betrug an diesem Tag 20,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,780 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 15,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 771,71 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 22,83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Flushing Financial bezifferte sich zuletzt auf 534,12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flushing Financial Corp.
Analysen zu Flushing Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flushing Financial Corp.
|16,23
|2,59%