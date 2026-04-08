NASDAQ Composite Index-Wert Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flushing Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Flushing Financial-Aktien gewesen.

Am 08.04.2016 wurden Flushing Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Flushing Financial-Aktie betrug an diesem Tag 20,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Flushing Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 48,780 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 15,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 771,71 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 22,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Flushing Financial bezifferte sich zuletzt auf 534,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at