NASDAQ Composite Index-Wert Flushing Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flushing Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Flushing Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 03.06.2016 wurde das Flushing Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,90 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,785 Flushing Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,02 USD, da sich der Wert eines Flushing Financial-Anteils am 01.06.2026 auf 15,47 USD belief. Damit wäre die Investition um 25,98 Prozent gesunken.

Flushing Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 523,55 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at