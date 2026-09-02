FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Hochrechnung
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.09.2023 wurde das FormFactor-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 35,13 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,466 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 2 715,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 95,41 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 171,59 Prozent.
Der Börsenwert von FormFactor belief sich zuletzt auf 7,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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