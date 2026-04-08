FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|FormFactor-Investmentbeispiel
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 08.04.2025 wurde die FormFactor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,18 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FormFactor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43,141 FormFactor-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 534,94 USD, da sich der Wert einer FormFactor-Aktie am 07.04.2026 auf 105,12 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 353,49 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete FormFactor eine Marktkapitalisierung von 8,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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