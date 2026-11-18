FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|FormFactor-Anlage unter der Lupe
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FormFactor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit FormFactor-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die FormFactor-Anteile bei 48,68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in FormFactor-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,054 FormFactor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (83,03 USD), wäre die Investition nun 170,56 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,56 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für FormFactor eine Börsenbewertung in Höhe von 6,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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