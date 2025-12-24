NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 21,45 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 466,200 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 27 114,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,16 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 171,14 Prozent.

FormFactor wurde am Markt mit 4,49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at