FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Lukrativer FormFactor-Einstieg?
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30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der FormFactor-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das FormFactor-Papier letztlich bei 34,94 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die FormFactor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 286,205 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 38 995,42 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Anteils am 29.09.2026 auf 136,25 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 289,95 Prozent erhöht.
FormFactor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,24 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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