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WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

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FormFactor-Investment im Blick 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden FormFactor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das FormFactor-Papier bei 10,43 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FormFactor-Aktie investiert, befänden sich nun 95,877 FormFactor-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FormFactor-Papiers auf 128,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 280,92 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 128,09 Prozent.

Der Marktwert von FormFactor betrug jüngst 10,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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