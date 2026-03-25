NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.03.2021 wurden FormFactor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der FormFactor-Aktie betrug an diesem Tag 42,52 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in FormFactor-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 235,183 FormFactor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 818,91 USD, da sich der Wert eines FormFactor-Papiers am 24.03.2026 auf 105,53 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 148,19 Prozent angewachsen.

FormFactor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at