FormFactor Aktie

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WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

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Performance unter der Lupe 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen FormFactor-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades FormFactor-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 29,89 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das FormFactor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 334,560 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der FormFactor-Aktie auf 128,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 917,36 USD wert. Mit einer Performance von +329,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von FormFactor betrug jüngst 10,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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