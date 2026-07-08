FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Profitabler FormFactor-Einstieg?
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08.07.2026 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätte eine Investition in FormFactor von vor 3 Jahren abgeworfen
Das FormFactor-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,04 USD. Bei einem FormFactor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 312,110 FormFactor-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der FormFactor-Aktie auf 106,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 099,25 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 230,99 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für FormFactor eine Börsenbewertung in Höhe von 9,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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