NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das FormFactor-Papier bei 44,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das FormFactor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22,306 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (100,58 USD), wäre die Investition nun 2 243,59 USD wert. Mit einer Performance von +124,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von FormFactor belief sich zuletzt auf 7,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at