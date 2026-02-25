FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
|Langfristige Investition
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FormFactor von vor 5 Jahren verdient
Die FormFactor-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das FormFactor-Papier bei 44,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das FormFactor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22,306 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (100,58 USD), wäre die Investition nun 2 243,59 USD wert. Mit einer Performance von +124,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von FormFactor belief sich zuletzt auf 7,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!