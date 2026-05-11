NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Franklin Electric Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Franklin Electric-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric am 08.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,06 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,00 Prozent. 50,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,66 Prozent.

Franklin Electric- Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Franklin Electric-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 99,34 USD. Die Franklin Electric-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,11 Prozent. Die Dividendenrendite von Franklin Electric zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 1,03 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Franklin Electric via NASDAQ 17,24 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 22,90 Prozent besser entwickelt als der Franklin Electric-Kurs.

Franklin Electric- Dividendenschätzung

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,15 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,15 Prozent steigen.

Franklin Electric-Basisinformationen

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Franklin Electric beträgt aktuell 4,395 Mrd. USD. Das Franklin Electric-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 29,67. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Franklin Electric einen Umsatz von 2,131 Mrd.USD sowie ein EPS von 3,22 USD.

Redaktion finanzen.at