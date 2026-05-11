Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Franklin Electric Aktie

Franklin Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dividendenanpassung 11.05.2026 16:36:53

NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Franklin Electric Aktionären eine Freude

NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Franklin Electric Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Franklin Electric-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric am 08.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,06 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,00 Prozent. 50,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,66 Prozent.

Franklin Electric- Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Franklin Electric-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 99,34 USD. Die Franklin Electric-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,11 Prozent. Die Dividendenrendite von Franklin Electric zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 1,03 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Franklin Electric via NASDAQ 17,24 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 22,90 Prozent besser entwickelt als der Franklin Electric-Kurs.

Franklin Electric- Dividendenschätzung

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,15 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,15 Prozent steigen.

Franklin Electric-Basisinformationen

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Franklin Electric beträgt aktuell 4,395 Mrd. USD. Das Franklin Electric-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 29,67. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Franklin Electric einen Umsatz von 2,131 Mrd.USD sowie ein EPS von 3,22 USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com

Nachrichten zu Franklin Electric Co. Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Franklin Electric Co. Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Franklin Electric Co. Inc. 97,40 -0,44% Franklin Electric Co. Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen