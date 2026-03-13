Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Frühe Investition
|
13.03.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Franklin Electric-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 30,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 327,761 Franklin Electric-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 29 908,23 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 12.03.2026 auf 91,25 USD belief. Mit einer Performance von +199,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric belief sich zuletzt auf 4,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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