NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Franklin Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Franklin Electric-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Franklin Electric-Aktie bei 94,62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Franklin Electric-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,057 Franklin Electric-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 105,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,96 USD wert. Damit wäre die Investition 11,96 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric bezifferte sich zuletzt auf 4,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at