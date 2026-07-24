NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Franklin Electric eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Franklin Electric-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 82,02 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Franklin Electric-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,219 Franklin Electric-Anteilen. Die gehaltenen Franklin Electric-Anteile wären am 23.07.2026 128,72 USD wert, da der Schlussstand 105,58 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,72 Prozent.

Insgesamt war Franklin Electric zuletzt 4,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at