Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Lohnende Franklin Electric-Investition?
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08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Franklin Electric-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Franklin Electric-Anteile bei 32,42 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 30,845 Franklin Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 99,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 082,67 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 208,27 Prozent.
Franklin Electric wurde am Markt mit 4,47 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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