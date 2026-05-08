Franklin Electric Aktie

Franklin Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877518 / ISIN: US3535141028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Franklin Electric-Investition? 08.05.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Franklin Electric-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Franklin Electric-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Franklin Electric-Anteile bei 32,42 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 30,845 Franklin Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 99,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 082,67 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 208,27 Prozent.

Franklin Electric wurde am Markt mit 4,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Franklin Electric Co. Inc.

mehr Nachrichten