Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Frühe Investition
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05.06.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Franklin Electric-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 34,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 294,118 Franklin Electric-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Franklin Electric-Aktie auf 98,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 847,06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 188,47 Prozent.
Zuletzt verbuchte Franklin Electric einen Börsenwert von 4,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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