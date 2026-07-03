Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Rentabler Franklin Electric-Einstieg?
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03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.07.2016 wurde die Franklin Electric-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Franklin Electric-Aktie bei 33,40 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Franklin Electric-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,994 Franklin Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 314,79 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 02.07.2026 auf 105,14 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 214,79 Prozent.
Franklin Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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