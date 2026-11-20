Vor Jahren in Franklin Electric eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Franklin Electric-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 38,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 261,780 Franklin Electric-Aktien im Depot. Die gehaltenen Franklin Electric-Anteile wären am 19.11.2026 25 691,10 USD wert, da der Schlussstand 98,14 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +156,91 Prozent.

Franklin Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at