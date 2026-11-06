Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Frühe Investition
|
06.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Franklin Electric-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 87,42 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Franklin Electric-Aktie investierten, hätten nun 1,144 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Franklin Electric-Papiers auf 95,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,71 USD wert. Mit einer Performance von +9,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric bezifferte sich zuletzt auf 4,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Franklin Electric Co. Inc.
Analysen zu Franklin Electric Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Franklin Electric Co. Inc.
|94,17
|-1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.