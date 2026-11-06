NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Franklin Electric-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Franklin Electric-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 87,42 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Franklin Electric-Aktie investierten, hätten nun 1,144 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Franklin Electric-Papiers auf 95,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,71 USD wert. Mit einer Performance von +9,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric bezifferte sich zuletzt auf 4,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at