Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Profitable Franklin Electric-Investition?
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29.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Franklin Electric-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Franklin Electric-Anteile 83,89 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Franklin Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 11,920 Franklin Electric-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.05.2026 1 181,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,12 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Franklin Electric betrug jüngst 4,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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