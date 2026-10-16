Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
|Rentabler Franklin Electric-Einstieg?
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16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Franklin Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Franklin Electric-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 83,70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,195 Franklin Electric-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 100,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 120,30 USD wert. Mit einer Performance von +20,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Franklin Electric bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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